Эксперты NI рассказали, чем российский Ту-160 превосходит самолет B-1B ВВС США

Журналисты американского издания The National Interest сравнили боевые возможности российского бомбардировщика Ту-160 и его конкурента — самолета B-1B Lancer ВВС США.

Журналисты американского издания The National Interest сравнили боевые возможности российского бомбардировщика Ту-160 и его конкурента — самолета B-1B Lancer ВВС США.

Специалисты признали превосходство российского ракетоносца, отметив, что "воздушная дуэль" двух самолетов продолжается достаточно давно. Авторы NI признали, что на сегодняшний день американский бомбардировщик B-1B не способен вести активные боевые действия в незащищенном воздушном пространстве.

В свою очередь самолет Ту-160 превосходит конкурента в скорости и массе, поэтому может нести большую бомбовую нагрузку. Стоит также отметить, что предшественник американского бомбардировщика B-1B Lancer — самолет B-1A был не способен преодолевать советские системы ПВО. Программа Пентагона, предусматривающая создание высотного стратегического бомбардировщика глубокого вторжения, была свернута еще в 1977 году.