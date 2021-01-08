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13:48   8 Января 2021
Общество

Генпрокуратура РФ отчиталась о борьбе с фейками по теме COVID-19

Генпрокуратура РФ отчиталась о борьбе с фейками по теме COVID-19

Число недостоверных сведений в Сети о ситуации с COVID-19 в России вдвое сократилось с начала пандемии.

Информацией об этом поделились в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Сейчас фейки, связанные с коронавирусом, не так часто направляются на блокировку. Это можно объяснить тем, что люди приобрели знания о заболевании и способах его лечения, сказано в сообщении, передает ТАСС.

Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекцией, следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и описания первых симптомов.

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#рф #генпрокуратура #фейки #коронавирус

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