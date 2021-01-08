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13:47   8 Января 2021
Происшествия

Взрыв прогремел у больницы для пациентов с COVID-19 в Неаполе

Взрыв прогремел у больницы для пациентов с COVID-19 в Неаполе

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину взрыва рядом с медицинским учреждением для больных COVID-19 в итальянском городе Неаполе.

Неподалеку от больницы в Неаполе, где проходят лечение зараженные коронавирусной инфекцией пациенты, 8 января произошел взрыв. В результате происшествия образовалась пропасть площадью около 2 километров, в которую упали несколько машин. Причину ЧП еще предстоит установить неаполитанским правоохранителям. Информации о жертвах и пострадавших пока представлено не было.

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#италия #взрыв #чп #неаполь

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