Взрыв прогремел у больницы для пациентов с COVID-19 в Неаполе

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину взрыва рядом с медицинским учреждением для больных COVID-19 в итальянском городе Неаполе.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину взрыва рядом с медицинским учреждением для больных COVID-19 в итальянском городе Неаполе.

Неподалеку от больницы в Неаполе, где проходят лечение зараженные коронавирусной инфекцией пациенты, 8 января произошел взрыв. В результате происшествия образовалась пропасть площадью около 2 километров, в которую упали несколько машин. Причину ЧП еще предстоит установить неаполитанским правоохранителям. Информации о жертвах и пострадавших пока представлено не было.