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13:28   8 Января 2021
Происшествия

Короткое замыкание могло стать причиной мощного пожара на складе в Раменском

Короткое замыкание могло стать причиной мощного пожара на складе в Раменском

Замглавы Раменского Олег Раевский назвал причину недавнего возгорания ангара мебельной фабрики. Согласно предварительной версии, могло произойти короткое замыкание.

Чиновник подчеркнул, что в момент инцидента людей на складе не должно было быть. Чтобы удостовериться, были опрошены рабочие и владельцы компании-собственника, сообщил телеканал "360".

Заместитель главы констатировал, что недалеко от горевшего ангара расположены жилые дома, в которых проживают тысяч человек. Однако отключения света, тепла или воды не последовало. Этому способствовало и направление ветра.

Огнеборцы ликвидировали пламя, площадь возгорания составила восемь тысяч кв.м.

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#пожар #раменское #замыкание

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