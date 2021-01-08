Короткое замыкание могло стать причиной мощного пожара на складе в Раменском

Замглавы Раменского Олег Раевский назвал причину недавнего возгорания ангара мебельной фабрики. Согласно предварительной версии, могло произойти короткое замыкание.

Замглавы Раменского Олег Раевский назвал причину недавнего возгорания ангара мебельной фабрики. Согласно предварительной версии, могло произойти короткое замыкание.

Чиновник подчеркнул, что в момент инцидента людей на складе не должно было быть. Чтобы удостовериться, были опрошены рабочие и владельцы компании-собственника, сообщил телеканал "360".

Заместитель главы констатировал, что недалеко от горевшего ангара расположены жилые дома, в которых проживают тысяч человек. Однако отключения света, тепла или воды не последовало. Этому способствовало и направление ветра.

Огнеборцы ликвидировали пламя, площадь возгорания составила восемь тысяч кв.м.