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13:22   8 Января 2021
Политика

Пашинян озвучил приоритетные пункты в реализации соглашения по Карабаху

Пашинян озвучил приоритетные пункты в реализации соглашения по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о главных приоритетах в реализации трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.

По его словам, одним из главных пунктов является полноценный обмен пленными и заложниками. Вторым приоритетом Пашинян назвал разблокирование всех экономических транспортных коммуникаций. По его словам, это позволит наладить транспортные сообщения с Россией и Ираном через территорию Азербайджана. Ереван намерен провести масштабные поисково-спасательные работы в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что российские миротворцы поспособствовали безопасному возвращению 178 беженцев в Нагорный Карабах.

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#азербайджан #армения #карабах

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