Пашинян озвучил приоритетные пункты в реализации соглашения по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о главных приоритетах в реализации трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о главных приоритетах в реализации трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.

По его словам, одним из главных пунктов является полноценный обмен пленными и заложниками. Вторым приоритетом Пашинян назвал разблокирование всех экономических транспортных коммуникаций. По его словам, это позволит наладить транспортные сообщения с Россией и Ираном через территорию Азербайджана. Ереван намерен провести масштабные поисково-спасательные работы в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что российские миротворцы поспособствовали безопасному возвращению 178 беженцев в Нагорный Карабах.