МИД Китая жестко отреагировал на визит американского дипломата в Тайвань

Политика США в отношении Тайваня обернется для Вашингтона тяжелыми последствиями. Об этом сказала представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Политика США в отношении Тайваня обернется для Вашингтона тяжелыми последствиями. Об этом сказала представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Недавно появилась информация, что постоянный представитель Америки при ООН Келли Крафт посетит Тайвань. Она намерена встретиться с дипломатами и выступить с речью о вкладе острова в развитие международных организаций.

"Если США продолжат свои действия, свои ошибочные действия, они заплатят большую цену", — заявила сотрудник китайского министерства.

КНР считает Тайвань своей провинцией, однако власти региона называют его самостоятельным государством. Хуа Чуньин заявила, что визит Крафт подрывает отношения США с Китаем. Пекин выступает против официальных контактов Вашингтона с Тайванем.