Мотострелки Северного флота получили снегоходы для миссий в Арктике

Российские военнослужащие Северного флота получили в распоряжение новейшие снегоходы для выполнения различных задач в Арктике, сообщили в пресс-службе СФ РФ.

Российские военнослужащие Северного флота получили в распоряжение новейшие снегоходы для выполнения различных задач в Арктике, сообщили в пресс-службе СФ РФ.

Новая техника появилась у бойцов отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота РФ, говорится в сообщении представителей СФ. Известно, что снегоходы повышенной проходимости будут использоваться военнослужащими в ходе разведывательных, дозорных и поисково-спасательных миссий в Арктике.

Снегоходы были протестированы два года назад, уточнили в пресс-службе Северного флота. Экспериментальный марш показал высокие характеристики образцов, которые смогли пройти около 500 километров по снежному покрову.