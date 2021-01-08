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13:02   8 Января 2021
Армия

Мотострелки Северного флота получили снегоходы для миссий в Арктике

Мотострелки Северного флота получили снегоходы для миссий в Арктике

Российские военнослужащие Северного флота получили в распоряжение новейшие снегоходы для выполнения различных задач в Арктике, сообщили в пресс-службе СФ РФ.

Новая техника появилась у бойцов отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота РФ, говорится в сообщении представителей СФ. Известно, что снегоходы повышенной проходимости будут использоваться военнослужащими в ходе разведывательных, дозорных и поисково-спасательных миссий в Арктике.

Снегоходы были протестированы два года назад, уточнили в пресс-службе Северного флота. Экспериментальный марш показал высокие характеристики образцов, которые смогли пройти около 500 километров по снежному покрову.

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#арктика #северный флот #снегоходы

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