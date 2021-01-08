Врачи сообщили о состоянии заболевшего COVID-19 Саркисяна

Армянский лидер Армен Саркисян переносит коронавирус в тяжелой форме — с осложнениями и характерными симптомами. Об этом сообщили в пятницу в его пресс-службе.

Армянский лидер Армен Саркисян переносит коронавирус в тяжелой форме — с осложнениями и характерными симптомами. Об этом сообщили в пятницу в его пресс-службе.

О заражении Саркисяна стало известно 5 января. После определения диагноза глава государства был изолирован и начал проходить лечение под контролем врачей. Несмотря на болезнь, он по возможности продолжает работать дистанционно.

"Сразу после стабилизации его состояния, а также с разрешения медиков президент вернется в Ереван для исполнения своих рабочих обязанностей", — отметили в пресс-службе.

Глава Армении узнал о болезни в Лондоне, куда на новогодние праздники отправился вместе с семьей. В настоящее время он продолжает оставаться там. Известно, что COVID-19 также подтвердился у супруги президента Нунэ Саркисян.