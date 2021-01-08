Минфин уточнил, как будут облагаться налогом банковские вклады

Налог в 13% начисляется на доход от процентов.

С 1 января 2021 года взимается налог в размере 13% на доход от процентов по банковским вкладам, превышающим один миллион рублей. Как будет начисляться налог, детально объяснили в Минфине. Документ опубликован на сайте Федеральной налоговой службы.

В ведомстве подчеркнули, что налогом облагаются только проценты по банковским вкладам, а не сама сумма вклада.