13:17 8 Января 2021Россия
Минфин уточнил, как будут облагаться налогом банковские вклады
Налог в 13% начисляется на доход от процентов.
С 1 января 2021 года взимается налог в размере 13% на доход от процентов по банковским вкладам, превышающим один миллион рублей. Как будет начисляться налог, детально объяснили в Минфине. Документ опубликован на сайте Федеральной налоговой службы.
В ведомстве подчеркнули, что налогом облагаются только проценты по банковским вкладам, а не сама сумма вклада.
«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — объяснили в Минфине.