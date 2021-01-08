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13:17   8 Января 2021
Россия

Минфин уточнил, как будут облагаться налогом банковские вклады

Минфин уточнил, как будут облагаться налогом банковские вклады

С 1 января 2021 года взимается налог в размере 13% на доход от процентов по банковским вкладам, превышающим один миллион рублей. Как будет начисляться налог, детально объяснили в Минфине. Документ опубликован на сайте Федеральной налоговой службы. 

В ведомстве подчеркнули, что налогом облагаются только проценты по банковским вкладам, а не сама сумма вклада.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — объяснили в Минфине.

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#россия #экономика #минфин #налоги #вклад

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