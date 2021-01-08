Глава Минобразования США подала в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне

Министр образования США Бетси Девос подала в отставку в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Вашингтоне. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Министр образования США Бетси Девос подала в отставку в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Вашингтоне. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В обращении к президенту США Дональду Трампу министр назвала нападение митингующих на Капитолий "поворотным моментом". В отставку также ушла министр транспорта Соединенных Штатов Элейн Чао и специальный посланник страны по Северной Ирландии Мик Малвэни.

Некоторое время назад сторонники американского лидера ворвались в Капитолий США после митинга. Зданию нанесен материальный ущерб, а сами беспорядки приостановили работу Конгресса.