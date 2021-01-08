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12:54   8 Января 2021
Происшествия

Воспламенение ангара в Подмосковье ликвидировано

Воспламенение ангара в Подмосковье ликвидировано

Открытое воспламенение в ангаре, расположенном на территории мебельной фабрики в Московской области, полностью ликвидировано.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пожар произошел на фабрике "Бротекс", которая находится в подмосковном Раменском около станции Бронницы. Площадь возгорания составила около 8 тыс. квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС присвоили пожару третий ранг сложности. В тушении были задействованы 82 человека и 25 единиц спецтехники. По предварительной информации никто из жителей не пострадал, сообщили в МЧС.

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#мчс #ангар #воспламенение

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