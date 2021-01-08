Взрыв в Йемене уничтожил часть тюрьмы

Силовики в Йемене сообщили о мощном взрыве. Бомба сработала на пустыре недалеко от центральной тюрьмы в городе Адене.

Силовики в Йемене сообщили о мощном взрыве. Бомба сработала на пустыре недалеко от центральной тюрьмы в городе Адене.

Взрывная волна нанесла серьезные повреждения стенам исправительного учреждения. Отметим, что недавно в Аден приехали члены нового правительства страны.

По неофициальным данным, к взрыву могут быть причастны члены движения хуситов. Мятежники не согласны с действующей властью и составом кабмина. В конце декабря неизвестные открыли огонь по местному аэропорту, где приземлился лайнер с новыми министрами. Жертвами стали 26 человек, никто из членов правительства не пострадал. Кроме того, был сбит начиненный взрывчаткой беспилотник. Он якобы был нацелен на правительственный дворец, сообщал ФАН.