Минздрав Украины подтвердил заявку на регистрацию российского "Спутника V"

Украинский минздрав получил заявку компании "Биолек" на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила глава ведомства Ульяна Супрун.

Украинский минздрав получил заявку компании "Биолек" на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила глава ведомства Ульяна Супрун.

Харьковское предприятие "Биолек" договорилось о сотрудничестве с московским научным Центром имени Гамалеи еще в конце 2020 года. По словам Супрун, Минздрав Украины уже получил заявку от харьковской компании на регистрацию российской вакцины от коронавируса.

Сотрудники Центра им. Гамалеи разработали первую в мире вакцину от COVID-19. Препарат "Спутник V" может стать первой вакциной от коронавируса на Украине, допустил глава Национальной медицинской палаты страны Сергей Кравченко.