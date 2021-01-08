12:35 8 Января 2021Происшествия
Борт авиакомпании Utair сел в Новосибирске из-за отказа двигателя
Выполнявший рейс из Сургута в Красноярск самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске. Причиной произошедшего назвали отказ двигателя.
Выполнявший рейс из Сургута в Красноярск самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске. Причиной произошедшего назвали отказ двигателя.
Командир самолета принял решение прервать полет, посадка прошла в штатном режиме. В результате случившегося никто не пострадал. Пассажиры рейса вылетели в Красноярск резервным бортом.
Точные обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов по факту произошедшего.