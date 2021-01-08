Американские СМИ раскрыли планы Трампа о помиловании себя

Действующий президент США Дональд Трамп до ухода с поста может объявить о собственном помиловании. Он обсуждал такую возможность с помощниками.

Действующий президент США Дональд Трамп до ухода с поста может объявить о собственном помиловании. Он обсуждал такую возможность с помощниками.

Политик в нескольких беседах за период после президентских выборов затрагивал этот вопрос. По данным The New York Times, он может помиловать себя за несколько дней до истечения срока правления. Пока не известно, каких именно обвинений опасается американский лидер.

Ранее ни один президент Штатов не пользовался таким правом. Помилование главы государства распространяется только на приговоры федеральных властей.