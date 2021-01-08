Командные пункты РВСН полностью оснастили цифровым оборудованием

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2020 году полностью перешли на цифровые технологии передачи информации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2020 году полностью перешли на цифровые технологии передачи информации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что телекоммуникационным цифровым оборудованием переоснастили все командные пункты, в том числе КП ракетных дивизий.

"Динамика поставки в войска новых образцов техники связи позволила к концу 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации", — указано в заявлении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В настоящее время РВСН насчитывают 12 ракетных дивизий, которые вооружены ракетными комплексами мобильного и шахтного базирования. К ним относятся УР-100Н УТТХ, "Тополь", "Воевода", "Тополь-М", "Ярс" и "Авангард".