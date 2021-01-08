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12:04   8 Января 2021
Армия

Командные пункты РВСН полностью оснастили цифровым оборудованием

Командные пункты РВСН полностью оснастили цифровым оборудованием

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2020 году полностью перешли на цифровые технологии передачи информации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что телекоммуникационным цифровым оборудованием переоснастили все командные пункты, в том числе КП ракетных дивизий.

"Динамика поставки в войска новых образцов техники связи позволила к концу 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации", — указано в заявлении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В настоящее время РВСН насчитывают 12 ракетных дивизий, которые вооружены ракетными комплексами мобильного и шахтного базирования. К ним относятся УР-100Н УТТХ, "Тополь", "Воевода", "Тополь-М", "Ярс" и "Авангард".

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#россия #рвсн #цифровые технологии

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