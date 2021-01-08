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11:47   8 Января 2021
Армия

Системы ПВО С-400 "Триумф" защитили Ленобласть от "вражеского" авианалета

Системы ПВО С-400 "Триумф" защитили Ленобласть от "вражеского" авианалета

Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 "уничтожили" условные цели противника на учениях в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военнослужащие Западного военного округа отработали поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение "вражеской" авиации. В качестве условных целей были использованы транспортные вертолеты Ми-8. С помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет бойцы успешно "ликвидировали" условного противника.

В ходе маневров задействовали более 30 единиц авиатехники и техники ПВО. Как отметили в оборонном ведомстве, противовоздушный бой осложнялся полетами авиации на предельно малых высотах и скоростях.

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#учения #зво #ЗРК С-400 "Триумф"

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