Оперштаб сообщил новые сведения по коронавирусу в России

Медики выявили за последние сутки 23 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе и мониторингу COVID-19.

Медики выявили за последние сутки 23 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе и мониторингу COVID-19.

Врачи зарегистрировали новых заболевших COVID-19 в 84 российских регионах. Традиционно самое большое количество пациентов выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, однако наблюдается постепенное снижение заболеваемости.

Более 11% людей, заболевших коронавирусом, сообщили, что не испытывают клинических проявлений и не жалуются на свое здоровье. За вчерашний день 454 человека умерли, а выздоровели 21 677 россиян. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.