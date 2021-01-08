Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:24   8 Января 2021
Армия

Подразделения ПВО Центрального военного округа получили новые комплексы С-400

Подразделения ПВО Центрального военного округа получили новые комплексы С-400

Подразделения противовоздушной обороны в Свердловской и Самарской областях получили на вооружение новые зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Два полка ПВО в Центральном военном округе прошли процесс переподготовки для работы с новыми образцами техники, после чего были перевооружены на комплексы С-400.

"В ушедшем году на новые современные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" перевооружены два зенитных ракетных полка в Свердловской и Самарской областях", — сообщил командующий войсками Центрального военного Александр Лапин.

С-400 "Триумф" — российский зенитный ракетный комплекс, который предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #с-400 #минобороны рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров