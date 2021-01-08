ЛДПР проведет в Москве пикет в поддержку сторонников Трампа

Акция состоится у здания посольства США.

ЛДПР проведет пикет у посольства США в Москве в поддержку сторонников президента Дональда Трампа.

Как сообщили в пресс-службе партии, активисты во главе с депутатом Госдумы Василием Власовым соберутся 8 января в полдень возле дипломатического ведомства США, на Новинском бульваре.

«Это акция солидарности с простыми американцами, которые продолжают поддерживать действующего президента США Дональда Трампа, проигравшего выборы лишь в результате фальсификаций», — заявили в партии.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, где заседали обе палаты. Они должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Команда республиканца Трампа продолжает заявлять, что результаты голосования сфальсифицированы. Работа парламентариев была парализована несколько часов. Конгресс штурмовали силовики. По последним данным, погибли пять человек.

В отставку подал глава полиции Капитолия.

В МИД РФ заявили, что столкновения в Вашингтоне между сторонниками президента Трампа и конгрессменами — внутреннее дело США. Однако подчеркнули, что электоральная система в Соединенных Штатах сегодня не отвечает «демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы».