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11:03   8 Января 2021
Весь мир

Авторитетное издание BoxingScene назвало нокаут Поветкина лучшим за 2020 год

Авторитетное издание BoxingScene назвало нокаут Поветкина лучшим за 2020 год

Авторитетный портал BoxingScene признал нокаут россиянина Александра Поветкина в бою с британцем Диллианом Уайтом лучшим за 2020-й год. 

Бой между Поветкиным и Уайтом прошел 23 августа в Великобритании. Победу россиянину принес левый апперкот в пятом раунде. Александр завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBС).

Бой-реванш должен был состояться в декабре 2020, но был перенесен из-за того, что Поветкин заболел коронавирусом. Планируется, что соперники встретятся в марте 2021 года.

 

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