11:03 8 Января 2021Весь мир
Авторитетное издание BoxingScene назвало нокаут Поветкина лучшим за 2020 год
Поветкин победил британца Уайта, завоевав титул временного чемпиона мира.
Авторитетный портал BoxingScene признал нокаут россиянина Александра Поветкина в бою с британцем Диллианом Уайтом лучшим за 2020-й год.
https://t.co/7QvvmFFfEe's 2020 Knockout of the Year: Alexander Povetkin-Dillian Whyte https://t.co/7StYiuDBLD pic.twitter.com/E8yXIBplIw— BoxingScene.com (@boxingscene) January 7, 2021
Бой между Поветкиным и Уайтом прошел 23 августа в Великобритании. Победу россиянину принес левый апперкот в пятом раунде. Александр завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBС).
Бой-реванш должен был состояться в декабре 2020, но был перенесен из-за того, что Поветкин заболел коронавирусом. Планируется, что соперники встретятся в марте 2021 года.