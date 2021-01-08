Авторитетное издание BoxingScene назвало нокаут Поветкина лучшим за 2020 год

Поветкин победил британца Уайта, завоевав титул временного чемпиона мира.

Авторитетный портал BoxingScene признал нокаут россиянина Александра Поветкина в бою с британцем Диллианом Уайтом лучшим за 2020-й год.

Бой между Поветкиным и Уайтом прошел 23 августа в Великобритании. Победу россиянину принес левый апперкот в пятом раунде. Александр завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBС).

Бой-реванш должен был состояться в декабре 2020, но был перенесен из-за того, что Поветкин заболел коронавирусом. Планируется, что соперники встретятся в марте 2021 года.