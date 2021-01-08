Полиция Капитолия США подтвердила смерть офицера во время беспорядков

Беспорядки на территории Вашингтона унесли жизни пяти американцев, включая офицера из числа полиции Капитолия США. Об этом сообщает правоохранительное ведомство.

Беспорядки на территории Вашингтона унесли жизни пяти американцев, включая офицера из числа полиции Капитолия США. Об этом сообщает правоохранительное ведомство.

Согласно полученной информации, охранявший Капитолий Соединенных Штатов полицейский Брайан Сикник умер 7 января. Правоохранитель был тяжело ранен во время столкновения с участниками беспорядков. Мужчина потерял сознание в отделении полиции, после чего его доставили в больницу.

Стоит отметить, что офицер стал пятой жертвой беспорядков в Вашингтоне. Правоохранитель служил в полиции Капитолия США с 2008 года. Позже мужчина был переведен в группу быстрого реагирования.