Скончался российский бизнесмен Андрей Трубников

Создатель российских брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica, предприниматель Андрей Трубников скончался 8 января. Такую информацию предоставил его пресс-секретарь.

Создатель российских брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica, предприниматель Андрей Трубников скончался 8 января. Такую информацию предоставил его пресс-секретарь.

Бренд Трубникова "Рецепты бабушки Агафьи" появился на территории России в 2002 году. Торговую марку Natura Siberica запустили на полки российских магазинов в 2008 году. Кроме того, Трубников также основал бренд Organic Shop.

Косметические бренды и компании принадлежат Трубникову и его родственникам. Выручка бизнесмена за 2019 год составляет порядка 14 млн руб. Всего 55 магазинов Natura Siberica и 39 торговых точек Organic Shop работают в России.