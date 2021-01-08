Американская ракета Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник связи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на околоземную орбиту турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5A. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на околоземную орбиту турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5A. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Запуск ракеты был совершен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 21:14 по местному времени. Отмечается, что турецкий спутник связи начнет работать во второй половине текущего года.

Турецкое агентство Anadolu в свою очередь сообщило, что Turksat 5A является спутником пятого поколения и будет эксплуатироваться на протяжении 30 лет. С его помощью будут предоставлять услуги телевещания не только на территории Турции, но и в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах.