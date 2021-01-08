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10:27   8 Января 2021
Политика

Премьер Сингапура поделился впечатлениями после вакцинации от коронавируса

Премьер Сингапура поделился впечатлениями после вакцинации от коронавируса

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун рассказал об эффективности вакцины от коронавирусной инфекции.

Сингапурский премьер сделал прививку от коронавируса вакциной производства Pfizer и BioNTech. Он поделился впечатлениями с журналистами.

"Это безболезненно, очень важно и эффективно", — сказал Ли Сянь Лун после процедуры.

Политик также уточнил, что у Сингапура будет необходимое количество доз вакцины. Препарат давно заказали, отметил глава правительства. Ли Сянь Лун уточнил, что вакцины хватит даже для гостей Сингапура. Программа вакцинации началась 30 декабря 2020 года.

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#сингапур #вакцина #коронавирус

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