Россиянам рассказали об изменениях в ОСАГО на 2021 год

Вступили в силу изменения, касающиеся правил оформления ОСАГО в России. Так, например, будут повышены тарифы за нарушение правил дорожного движения.

Вступили в силу изменения, касающиеся правил оформления ОСАГО в России. Так, например, будут повышены тарифы за нарушение правил дорожного движения.

Если водитель нарушал ПДД, то при оформлении страхового полиса сотрудник страховой компании может повысить его стоимость. Эта система должна была начать свое действие еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса ее внедрения отодвинулось.

Согласно новым правилам, пройти технический осмотр водители имеют право только в сервисах, авторизованных в РСА и ГИБДД. Сотрудники автоинспекции продолжат с помощью видеокамер штрафовать водителей за использование автомобиля, у которого нет ОСАГО.