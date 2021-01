США после протестов: пятый погибший, смирение Трампа и увольнения в Белом доме

Число погибших и арестованных после штурма Капитолия растет, а чиновники Белого дома спешно увольняются.

Захват Капитолия, устроенный сторонниками Дональда Трампа 6 января, испугал американцев и дестабилизировал ситуацию в стране. Рост числа погибших, отставки высокопоставленных госслужащих, призывы демократов к импичменту Трампа — последствия бунта растут как снежный ком. «Политика Сегодня» собрала все самое важное к этому часу.

Трамп осудил бунтовщиков

Пока еще действующий президент США записал видеообращение, в котором осудил «беззаконие, насилие и хаос». Он заявил, что незамедлительно распорядился привлечь к охране Капитолия Национальную гвардию и полицию, чтобы изгнать прорвавшихся в здание. Однако приказ о введении Нацгвардии был подписан не президентом, а вице-президентом Майком Пенсом.

Республиканец по-прежнему не согласен с результатами выборов и уверен, что страна должна реформировать законы о голосовании. Тем не менее, передача власти новому президенту США Джо Байдену 20 января будет «гладкой и безупречной», пообещал Трамп.

Twitter, ранее заблокировавший аккаунт Трампа на две недели и запретивший распространение его записей, разблокировал президента.

Число погибших и задержанных выросло

Раненный при штурме Капитолия полицейский Брайан Сикник умер вечером 7 января, сообщили в полиции Вашингтона. При столкновениях с протестующими он получил травмы, вернулся в расположение части и потерял сознание. Позже Сикник скончался в больнице. Судя по Twitter-аккаунту, погибший поддерживал президента Трампа.

Officer Brian D. Sicknick died due to injuries sustained while physically engaging with rioters on Wednesday, January 6, 2021, at the U.S. Capitol. Officer Sicknick was a Trump-supporting U.S. Capitol Police officer & military veteran who died of injuries from Trump supporters. pic.twitter.com/Iq9XAByPI9

Всего ранения получили 14 полицейских, один до сих пор остается в больнице. Сикник стал пятым погибшим в ходе беспорядков.

Жертвами среди протестующих стали ветеран ВВС США Эшли Бэббит, убитая охранником Капитолия, сторонница Трампа Роберта Паулсен, погибшая от огнестрельного ранения в шею, и создатель сайта Trumparoo Бенджамин Филипс.

Ранее полиция сообщала о 52 задержанных, теперь их число выросло до 70. Обвинения предъявлены 55 фигурантам: ношение незаконного огнестрельного оружия и нарушение комендантского часа. Личности «штурмовиков» устанавливаются с помощью фото и видео от очевидцев — вероятно, количество обвиняемых будет расти.

В штаб-квартирах Республиканской и Демократической партий были найдены два самодельных взрывных устройства. 8 января ФБР пообещало награду до 50 000 долларов за сведения о людях, установивших бомбы. На фотографии с камер видеонаблюдения, распространенной спецслужбой, изображен человек в капюшоне и маске. Идентифицировать его личность по фото невозможно.

The FBI has shared a photo of the person responsible for placing the suspected explosive devices outside the Republican National Committee and Democratic National Committee on Wednesday, prior to the U.S. Capitol protests. https://t.co/7LqKrphqfo