США после протестов: пятый погибший, смирение Трампа и увольнения в Белом доме

Число погибших и арестованных после штурма Капитолия растет, а чиновники Белого дома спешно увольняются.

Захват Капитолия, устроенный сторонниками Дональда Трампа 6 января, испугал американцев и дестабилизировал ситуацию в стране. Рост числа погибших, отставки высокопоставленных госслужащих, призывы демократов к импичменту Трампа — последствия бунта растут как снежный ком. «Политика Сегодня» собрала все самое важное к этому часу.

Трамп осудил бунтовщиков

Пока еще действующий президент США записал видеообращение, в котором осудил «беззаконие, насилие и хаос». Он заявил, что незамедлительно распорядился привлечь к охране Капитолия Национальную гвардию и полицию, чтобы изгнать прорвавшихся в здание. Однако приказ о введении Нацгвардии был подписан не президентом, а вице-президентом Майком Пенсом.

«Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка. <…> Те, кто нарушил закон — вы заплатите», — подчеркнул Трамп.

Республиканец по-прежнему не согласен с результатами выборов и уверен, что страна должна реформировать законы о голосовании. Тем не менее, передача власти новому президенту США Джо Байдену 20 января будет «гладкой и безупречной», пообещал Трамп.

Twitter, ранее заблокировавший аккаунт Трампа на две недели и запретивший распространение его записей, разблокировал президента.

Число погибших и задержанных выросло

Раненный при штурме Капитолия полицейский Брайан Сикник умер вечером 7 января, сообщили в полиции Вашингтона. При столкновениях с протестующими он получил травмы, вернулся в расположение части и потерял сознание. Позже Сикник скончался в больнице. Судя по Twitter-аккаунту, погибший поддерживал президента Трампа.

Officer Brian D. Sicknick died due to injuries sustained while physically engaging with rioters on Wednesday, January 6, 2021, at the U.S. Capitol. Officer Sicknick was a Trump-supporting U.S. Capitol Police officer & military veteran who died of injuries from Trump supporters. pic.twitter.com/Iq9XAByPI9 — HĪPMAGAZINE.ORG (@hipmagazineorg) January 8, 2021

Всего ранения получили 14 полицейских, один до сих пор остается в больнице. Сикник стал пятым погибшим в ходе беспорядков.

Жертвами среди протестующих стали ветеран ВВС США Эшли Бэббит, убитая охранником Капитолия, сторонница Трампа Роберта Паулсен, погибшая от огнестрельного ранения в шею, и создатель сайта Trumparoo Бенджамин Филипс.

Ранее полиция сообщала о 52 задержанных, теперь их число выросло до 70. Обвинения предъявлены 55 фигурантам: ношение незаконного огнестрельного оружия и нарушение комендантского часа. Личности «штурмовиков» устанавливаются с помощью фото и видео от очевидцев — вероятно, количество обвиняемых будет расти.

В штаб-квартирах Республиканской и Демократической партий были найдены два самодельных взрывных устройства. 8 января ФБР пообещало награду до 50 000 долларов за сведения о людях, установивших бомбы. На фотографии с камер видеонаблюдения, распространенной спецслужбой, изображен человек в капюшоне и маске. Идентифицировать его личность по фото невозможно.

The FBI has shared a photo of the person responsible for placing the suspected explosive devices outside the Republican National Committee and Democratic National Committee on Wednesday, prior to the U.S. Capitol protests. https://t.co/7LqKrphqfo — ABC News (@ABC) January 8, 2021

Массовые увольнения в Белом доме

Глава охраны Капитолия Стивен Сунд подал в отставку, сообщают CNN и Associated Press со ссылкой на неназванный источник в полиции. Он прекратит выполнять обязанности 16 января, а причиной решения стала критика спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее кабинет разгромили протестующие — перевернули стол, сорвали со стен картины, похитили деловую почту и оставили на столе записку с оскорблением.

A supporter of President Trump sits inside Speaker Pelosi's office. pic.twitter.com/xyhj0Lziro — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

Покинули посты после случившегося и высокопоставленные сотрудники Совета национальной безопасности при Белом доме, сообщает Reuters. В отставку ушли старшие директора нескольких отделов — по делам Африки (Эрин Уолш), по делам Ближнего Востока и Африки (Роб Гринуэй), по политике оборонной политике (Марк Вандрофф) и по вопросам оружия массового уничтожения (Энтони Ругьерро).

Также в отставку подали министр транспорта США Элейн Чао и министр образования США Бетси Девос. Последняя в обращении к Трампу заявила, что именно его публичные выступления спровоцировали беспорядки в Вашингтоне.

Обвинения в адрес Трампа

Будущий президент США Байден не упустил возможности раскритиковать предшественника. По его словам, действующий глава Белого дома провоцировал захват сторонниками Капитолия и всеми своими поступками «явно выражал неуважение к демократии, конституции и верховенству закона».

«То, что мы наблюдали вчера — это было не несогласие, не беспорядки и не протест. Это были не протестующие. Не смейте называть их протестующими. Это была вооруженная толпа, повстанцы, внутренние террористы. И я хотел бы сказать, что мы не могли этого предвидеть. Но это не правда», — заявил Байден.

Ранее сообщалось, что после случившегося в Капитолии Трампа раскритиковали бывшие и нынешние помощники и члены Республиканской партии, а демократы потребовали срочного импичмента. При этом видео, на котором Трамп 6 января просит протестующих разойтись по домам, было заблокировано администрацией Twitter.