Сын Газманова предложил 83-летнего Дроздова на роль ведущего "Дома-2"

Бывший бизнесмен, певец Родион Газманов считает, что "ветеран" российского телевидения Николай Дроздов мог бы поднять рейтинги телешоу "Дом-2".

Бывший бизнесмен, певец Родион Газманов считает, что "ветеран" российского телевидения Николай Дроздов мог бы поднять рейтинги телешоу "Дом-2".

Сын Олега Газманова прокомментировал закрытие популярного реалити-шоу. По мнению Родиона, у "Дома-2" была своя аудитория. Больше всего музыканта удивлял тот факт, что зрители забывали о собственной жизни и погружались в "проблемы" участников программы.

"Это насколько у людей жизнь должна быть скучной, чтобы каждый день смотреть на все эти плохо срежиссированные брачные игрища", — отметил Газманов в Instagram.

Певец не исключил, что "Дом-2" могут перезапустить на другом канале. И если это произойдет, то ведущим проекта должен быть более опытный человек. Газманов уверен, что если на место Ксении Бородиной и Ольги Орловой пригласить 83-летнего Николая Дроздова, то "рейтинги взлетят до небес".

По его словам, с таким ведущим он и сам готов смотреть передачу. Артист заявил, что в целом не питает большой любви к развлекательным передачам, в том числе к реалити-шоу. При этом Газманов иногда смотрит "Адскую кухню", которую ведет Константин Ивлев.