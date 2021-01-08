Депутат Бундестага объяснил, как экологический фонд убережет «СП-2» от санкций США

В немецком парламенте назвали создание фонда своевременным ответом Америке.

Новый экологический фонд в Германии, позволяющий достроить «Северный поток — 2» в обход американских санкций, стал нормальной реакцией на навязывание Вашингтоном энергетической политики Берлину, считает депутат немецкого парламента Вальдемар Гердт.

По словам парламентария, фонд стал одним из немногих позитивных начинаний, которые носят прагматический характер. Он даст участвующим в строительстве газопровода немецким компаниям «не столько финансовую, сколько моральную поддержку».

«С помощью этого фонда планируется покрыть эти финансовые риски и это очень правильная, своевременная ответная реакция на те мероприятия, которые запланировала Америка», — рассказал депутат Бундестага в комментарии «Политике Сегодня».

7 января парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания заявил об открытии экологического фонда, который поможет обойти санкции США в отношении европейских компаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2».

Премьер-министр земли Мануэла Швезиг уточнила, что фонд будет помогать проектам, способствующим защите окружающей среды и климата, а также примет участие в завершении работы над «Северным потоком — 2»: сможет покупать необходимые компоненты и оборудование.

Еще в начале декабря о планах создать экологический фонд писало немецкое издание Bild. Журналисты отмечали, что спешная работа над этим шла в правительстве Швезиг после анонсированных США санкций для европейских компаний, задействованных в строительстве. Новые ограничения вступили в силу в январе.

Сообщалось, что фонд защиты климата признает «Северный поток — 2» природоохранным проектом и «приложит все усилия, чтобы завершить строительство».

Также в статье утверждалось о посреднической роли фонда между российской стороной и компаниями из Евросоюза: немецкие фирмы, которым угрожают американские санкции, юридически предоставят свои услуги фонду, а тот «передаст их русским».

Экологические причины для завершения «Северного потока — 2» у Германии весомые. Доставка газа по трубопроводу гораздо экологичнее, чем транспортировка сжиженного газа по морю танкерами — такую услугу навязывают Германии США. Подробнее о природоохранном аспекте сотрудничества ФРГ с Россией читайте в нашей статье.