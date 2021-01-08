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10:17   8 Января 2021
Весь мир

Глава полиции Капитолия покидает пост после гибели людей во время беспорядков

Глава полиции Капитолия покидает пост после гибели людей во время беспорядков

Глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку после беспорядков в Конгрессе, число жертв которых увеличилось до пяти. Об этом сообщила журналист издания Politico Хизер Кейгл.

Ранее полиция Капитолия подтвердила смерть офицера Брайана Сикника, получившего ранения в ходе операции по освобождению здания Конгресса США, занятого сторонниками президента Дональда Трампа. Сикник скончался вечером 7 января. Таким образом, жертвами беспорядков стали пять человек.

6 января 2021 года сторонники пока еще действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, где должно было состояться утверждение итогов президентских выборов. На несколько часов работа обеих палат была парализована, но в конце концов итоги все же утвердили.  

 

 

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#сша #капитолий #беспорядки

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