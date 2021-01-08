Глава полиции Капитолия покидает пост после гибели людей во время беспорядков

Ранее полиция подтвердила гибель офицера. Таким образом число жертв беспорядков в США выросло до пяти человек.

Глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку после беспорядков в Конгрессе, число жертв которых увеличилось до пяти. Об этом сообщила журналист издания Politico Хизер Кейгл.

NEWS: Capitol Police Chief Sund resigning Jan. 16 I’m told — Heather Caygle (@heatherscope) January 7, 2021

Ранее полиция Капитолия подтвердила смерть офицера Брайана Сикника, получившего ранения в ходе операции по освобождению здания Конгресса США, занятого сторонниками президента Дональда Трампа. Сикник скончался вечером 7 января. Таким образом, жертвами беспорядков стали пять человек.

6 января 2021 года сторонники пока еще действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, где должно было состояться утверждение итогов президентских выборов. На несколько часов работа обеих палат была парализована, но в конце концов итоги все же утвердили.