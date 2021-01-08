Бостонский террорист Царнаев подал иск на 250 тыс. долларов против тюрьмы США

Приговоренный к пожизненному сроку за террористический акт Джохар Царнаев подал в суд против американской тюрьмы. Он требует 250 тысяч долларов за якобы несправедливое отношение.

Приговоренный к пожизненному сроку за террористический акт Джохар Царнаев подал в суд против американской тюрьмы. Он требует 250 тысяч долларов за якобы несправедливое отношение.

Осужденный заявил, что испытал "незаконное, необоснованное и дискриминационное" отношение со стороны охранников и администрации тюрьмы. Царнаев отметил, что у него отобрали купленную кепку и бандану. По его утверждению, условия содержания в заключении слишком строгие.

Исковое заявление пока не приняли к рассмотрению из-за неуплаты пошлины и отсутствия некоторых документов. Царнаев был признан виновным в организации теракта в апреле 2013 года в Бостоне.