Полицейские задержали почти 70 человек после "штурма" Капитолия в США

Часть сторонников Дональда Трампа пошла на "штурм" здания, где заседали американские парламентарии. После срыва заседания задержаны были 68 человек.

Часть сторонников Дональда Трампа пошла на "штурм" здания, где заседали американские парламентарии. После срыва заседания задержаны были 68 человек.

Несогласные активисты ворвались в Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов. По мнению Сената и Палаты представителей, победу одержал Джо Байден.

Отметим, что на территории государственного ведомства и поблизости сторонники Трампа также устроили беспорядки, оказывали сопротивление полицейским. Мэр Вашингтона Мэриэл Баузер считает, что в стране произошел акт внутреннего терроризма. По ее мнению, отвечать перед судом должны не только активисты, но и сам Дональд Трамп.

В результате череды протестов возле Капитолия погибли четыре человека. Некоторые из них получили огнестрельные ранения, сообщал ФАН.