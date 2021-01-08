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9:50   8 Января 2021
Происшествия

Полицейские задержали почти 70 человек после "штурма" Капитолия в США

Полицейские задержали почти 70 человек после "штурма" Капитолия в США

Часть сторонников Дональда Трампа пошла на "штурм" здания, где заседали американские парламентарии. После срыва заседания задержаны были 68 человек.

Несогласные активисты ворвались в Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов. По мнению Сената и Палаты представителей, победу одержал Джо Байден.

Отметим, что на территории государственного ведомства и поблизости сторонники Трампа также устроили беспорядки, оказывали сопротивление полицейским. Мэр Вашингтона Мэриэл Баузер считает, что в стране произошел акт внутреннего терроризма. По ее мнению, отвечать перед судом должны не только активисты, но и сам Дональд Трамп.

В результате череды протестов возле Капитолия погибли четыре человека. Некоторые из них получили огнестрельные ранения, сообщал ФАН.

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#выборы #капитолий #беспорядки

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