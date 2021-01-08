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9:33   8 Января 2021
Политика

Полицейские в Капитолии делали селфи с протестующими

Полицейские в Капитолии делали селфи с протестующими

Американские полицейские помогли участникам беспорядков в Капитолии, сказал конгрессмен-демократ от штата Огайо Тим Райан.

По его словам, митингующие попали в Капитолий из-за правоохранителей, которые помогли участникам протеста. Ряд видеозаписей демонстрирует, что стражи порядка раздвигают ограждения перед людьми и делают с ними селфи.

Конгрессмен возмутился поведением сотрудников, которые должны были, наоборот, защищать Капитолий. Райан назвал такое поведение полицейских недопустимым. Законодатель подчеркнул, что все видеоматериалы будут собраны и проанализированы.

Ранее сообщалось, что сторонники действующего американского президента ворвались в Капитолий США.

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