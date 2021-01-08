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9:21   8 Января 2021
Политика

Киев ввел строгий двухнедельный карантин на территории страны

Киев ввел строгий двухнедельный карантин на территории страны

Украинские власти ввели строгий двухнедельный карантин в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса. Новые условия действуют с 8 января.

Заведения общественного питания закрыты для посещения и будут работать только навынос или осуществлять доставку. На Украине также запрещено проводить массовые мероприятия. Работа спортзалов, бассейнов и других спортивных комплексов приостановлена.

Школы, вузы, колледжи, университеты перейдут на дистанционную работу, однако детские сады продолжат работать в прежнем режиме.

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#украина #карантин #коронавирус

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