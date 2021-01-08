Пенсионный фонд выплатит части россиян 14 тысяч рублей в январе

Ряд российских пенсионеров получит 14 400 рублей от ПФР до конца января 2021 года. Для каждого гражданина размер выплаты будет рассчитываться в индивидуальном порядке.

Ряд российских пенсионеров получит 14 400 рублей от ПФР до конца января 2021 года. Для каждого гражданина размер выплаты будет рассчитываться в индивидуальном порядке.

Речь идет о пособиях нетрудоустроенным пожилым гражданам. Для неработающих пенсионеров страховые выплаты по старости увеличиваются с 2021 года.

Теперь средний размер пенсии с учетом индексации в 6,3% составит 17 тысяч 432 рубля. При этом сумма выплаты может оказаться выше или ниже среднего показателя. Например, от 14 тысяч 374 рублей смогут получить в январе жители Пензенской области и от 15 тысяч 719 рублей — россияне, проживающие в Хакасии.

Ранее стало известно, что не все жители России в январе получат пенсионные выплаты. Так, без январских начислений останутся те граждане, которые регулярно получают пособие с 1 по 3 числа каждого месяца. Эти пенсионеры получили свои выплаты заранее, в декабре 2020 года.