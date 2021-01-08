Полиция Капитолия опровергла смерть раненного во время митинга сотрудника

Полиция Капитолия опровергла информацию в СМИ США о смерти одного из сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков.

Полиция Капитолия опровергла информацию в СМИ США о смерти одного из сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков.

Телеканал CNN сообщал, что во время захвата здания Конгресса был тяжело ранен один из полицейских.Он провел в медучреждении сутки, после чего скончался.

Ведомство сделало официальное сообщение, где подтвердило, что есть четверо раненых с различными травмами, однако смертей в рядах сотрудников нет. Позднее стало известно, что один из пострадавших все же скончался в больнице от полученных ранений.

Митинг сторонников президента США Дональда Трампа закончился штурмом здания Конгресса, во время которого погибли четверо протестующих.