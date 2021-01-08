Минфин объяснил порядок уплаты нового налога по вкладам

Минфин России объяснил порядок уплаты нового налога по вкладам, который вступил в силу с 1 января.

Минфин России объяснил порядок уплаты нового налога по вкладам, который вступил в силу с 1 января.

Теперь жители России, которые имеют в совокупности средств на вкладах больше миллиона рублей, обязаны платить налог. Тонкости нового закона объяснил Минфин РФ в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы: налогом облагается на сам вклад, а только проценты с него.

Снизить налог можно, разбив активы на несколько вкладов — тогда каждый процент будет облагаться налогом в собственном налоговом периоде. Первый такой налог россияне заплатят уже осенью 2022 года.