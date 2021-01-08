Трамп заявил о планах безболезненной передачи власти Джо Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе видеообращения к своим сторонникам заявил о намерении сфокусироваться на передаче власти.

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе видеообращения к своим сторонникам заявил о намерении сфокусироваться на передаче власти.

Конгресс США принял решение, что новая администрация Байдена начнет работать с 20 января. Сегодня нужно добиться исцеления и примирения. Об этом Трамп заявил в Twitter.

СШа прошли через трудные выборы, сейчас нужно успокоиться и заниматься дальше делами страны. По словам Трампа, его штаб пытался оспорить результаты выборов, борясь за американскую демократию. Он заявил, что понимает разочарование сторонников и пообещал продолжить свою политическую деятельность.