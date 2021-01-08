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6:38   8 Января 2021
Армия

Американские СМИ сообщили о страхе перед российскими ракетными крейсерами

Американские СМИ сообщили о страхе перед российскими ракетными крейсерами

Издание The National Interest сообщило о том, что Америка до сих пор опасается российских ракетных крейсеров, построенных еще при Советском союзе.

Атомные крейсеры отличаются исполинскими размерами, напоминающими линкоры, и до сих пор представляют собой мощную силу в море, сообщают авторы материала.

Несмотря на то, что многие страны отказались от производства таких машин из-за трудностей производства и их крупных размеров, которые делают их легкой мишенью, Россия их по-прежнему активно совершенствует. Так оснастили новой электроникой "Адмирала Нахимова" и "Петра Великого", создав отличное орудие для уничтожения подводных лодок и авианосцев.

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#россия #сша #крейсер

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