Украина ввела жесткие карантинные ограничения до 24 января

Украинские власти ужесточили карантинные меры из-за коронавируса в период эпидемии гриппа.

Украинские власти ужесточили карантинные меры из-за коронавируса в период эпидемии гриппа.

Теперь до конца января запрещена работа любых заведений общепита, закрыты ярмарки и продуктовые рынки. Образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение согласно распоряжению Верховной рады.

Массовые мероприятия тоже приостановлены, включая спортивные состязания. Действует разрешение только на тренировки национальных сборных. Торговые центры и развлекательные заведения тоже будут закрыты.