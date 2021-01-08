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5:36   8 Января 2021
Общество

Украина ввела жесткие карантинные ограничения до 24 января

Украина ввела жесткие карантинные ограничения до 24 января

Украинские власти ужесточили карантинные меры из-за коронавируса в период эпидемии гриппа.

Теперь до конца января запрещена работа любых заведений общепита, закрыты ярмарки и продуктовые рынки. Образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение согласно распоряжению Верховной рады.

Массовые мероприятия тоже приостановлены, включая спортивные состязания. Действует разрешение только на тренировки национальных сборных. Торговые центры и развлекательные заведения тоже будут закрыты.

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#украина #карантин #коронавирус

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