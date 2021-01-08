5:36 8 Января 2021Общество
Украина ввела жесткие карантинные ограничения до 24 января
Украинские власти ужесточили карантинные меры из-за коронавируса в период эпидемии гриппа.
Украинские власти ужесточили карантинные меры из-за коронавируса в период эпидемии гриппа.
Теперь до конца января запрещена работа любых заведений общепита, закрыты ярмарки и продуктовые рынки. Образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение согласно распоряжению Верховной рады.
Массовые мероприятия тоже приостановлены, включая спортивные состязания. Действует разрешение только на тренировки национальных сборных. Торговые центры и развлекательные заведения тоже будут закрыты.