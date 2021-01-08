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5:00   8 Января 2021
Общество

Пострадавший при беспорядках у Капитолия сотрудник полиции умер от травм

Пострадавший при беспорядках у Капитолия сотрудник полиции умер от травм

Сотрудник полиции Капитолия скончался от полученных травм после беспорядков у здания Конгресса.

Об это передает телеканал CNN. По его источникам погиб полицейский от полученных травм. Других данных не приводится.

По сообщению агентства Associated Press, начальник полиции Капитолия Стивен Санд заявил об отставке. Решение уйти было связано с тем, что участник митинга у Капитолия ворвались в здание.

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#сша #полиция #смерть

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