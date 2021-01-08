Дональд Трамп заявил, что осуждает насилие в Капитолии

Президент США Дональд Трамп в обращении, которое опубликовано в Twitter заявил, что осуждает насилие на Капитолии.

Президент США Дональд Трамп в обращении, которое опубликовано в Twitter заявил, что осуждает насилие на Капитолии.

Он сообщил, что разгневан насилием. Действующий лидер страны издал распоряжение, чтобы привлечь Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для обеспечения безопасности здания и изгнания вторгшихся.

"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром", — сказал президент США.

Трамп также отметил, что Америка всегда должна быть государством порядка и закона. Он добавил, что обвиняет участников протестов в том, что они не представляют страну.