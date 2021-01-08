Елена Малышева рассказала о преимуществах отечественной вакцины "Спутник V"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" разработана по мировым стандартам, исследования по вакцине были опубликованы в авторитетном научном издании The Lancet.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" разработана по мировым стандартам, исследования по вакцине были опубликованы в авторитетном научном издании The Lancet.

Эффективность российской вакцины составляет 95 процентов. Вакцинация сможет создать коллективный иммунитет, который резко затормозит распространение вируса. Об этом телеведущая и врач Елена Малышева рассказала подписчикам своего Instagram.

Вакцина "Спутник V" разрешена для использования людям старше 65 лет и тем, кто страдает ожирением и диабетом. Вакцинация не имеет смысла детям, недавно перенесшим COVDI-19. Телеведущая отметила, что вакцина не дает пожизненного иммунитета и скорее всего повторная вакцинация будет нужна один раз в два года.