Белый дом заявил о важности мирной передачи власти Байдену

Белый дом ведет активную работу, чтобы обеспечить мирную передачу власти избранному лидеру США Джо Байдену.

Белый дом ведет активную работу, чтобы обеспечить мирную передачу власти избранному лидеру США Джо Байдену.

Об этом заявила пресс-секретарь действующего главы государства республиканца Дональда Трампа Кейли Макинэни по данным ТАСС. Она подчеркнула, что главный приоритет всех, кто работает в администрации страны — сохранение прав и свобод человека и гражданина.

"Насилие, свидетелем которого мы стали вчера в столице страны, было отвратительным и достойным осуждения", — отметила она.

Она напомнила, что американскому народу следует отвергнуть тот акт беспрецедентного хаоса, который вся страна наблюдала в Вашингтоне во время штурма Капитолия.