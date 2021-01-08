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2:55   8 Января 2021
Политика

Белый дом заявил о важности мирной передачи власти Байдену

Белый дом заявил о важности мирной передачи власти Байдену

Белый дом ведет активную работу, чтобы обеспечить мирную передачу власти избранному лидеру США Джо Байдену.

Об этом заявила пресс-секретарь действующего главы государства республиканца Дональда Трампа Кейли Макинэни по данным ТАСС. Она подчеркнула, что главный приоритет всех, кто работает в администрации страны — сохранение прав и свобод человека и гражданина.

"Насилие, свидетелем которого мы стали вчера в столице страны, было отвратительным и достойным осуждения", — отметила она.

Она напомнила, что американскому народу следует отвергнуть тот акт беспрецедентного хаоса, который вся страна наблюдала в Вашингтоне во время штурма Капитолия.

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#сша #капитолий #джо байден

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