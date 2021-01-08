Алексей Пушков заявил о небывалом расколе общества в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в США завершился гражданский мир после захвата здания Конгресса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в США завершился гражданский мир после захвата здания Конгресса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, такой процесс был запущен участниками антирасистских протестов Black Lives Matter. Протестные митинги невозможно назвать гражданской войной или государственным переворотом. Причиной этому стало отсутствие оружия и то, что протестующих не поддерживали силовики и политические элиты. Пушков отметил, что захват Конгресса является противозаконным действием.