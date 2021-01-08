Дональду Трампу предложили начать пользоваться российскими соцсетями

Эксперты посоветовали президенту США Дональду Трампу пользоваться социальными сетями "Одноклассники", "Вконтакте" и Telegram или ICQ после блокировки его страницы в Facebook.

Эксперты посоветовали президенту США Дональду Трампу пользоваться социальными сетями "Одноклассники", "Вконтакте" и Telegram или ICQ после блокировки его страницы в Facebook.

С таким предложением выступила ассоциация профессиональных пользователей соцсетей. Ее глава, Владимир Зыков также сказал, что сможет помочь Трампу перенести посты из старых страниц. Кроме этого поддержку окажут в поиске новых подписчиков.

События в Вашингтоне поспособствовали блокировке аккаунтов действующего президента в Twitch, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram и Snapchat. Как объяснил основатель Facebook Марк Цукерберг, Трамп может использовать свои полномочия для того, чтобы помешать мирной передаче власти.