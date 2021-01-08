Twitch заблокировал аккаунт Трампа из-за штурма Капитолия

Стриминговый сервис Twitch 7 января заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом рассказали представители сервиса.

Стриминговый сервис Twitch 7 января заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом рассказали представители сервиса.

"В свете вчерашней шокирующей атаки на Капитолий мы заблокировали канал президента Трампа в Twitch", – указано в сообщении.

Также известно, что Instagram и Facebook заблокировали аккаунты действующего лидера США Дональда Трампа до конца его президентского срока. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Использование социальных сетей для "подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства" является недопустимым, написал Цукерберг на своей странице. Он считает, что позволять Трампу пользоваться вышеуказанными сервисами очень опасно.