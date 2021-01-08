Мэр Вашингтона рассказала о мерах безопасности в ходе инаугурации Байдена

Более шести тысяч гвардейцев будут задействованы для обеспечения порядка во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Более шести тысяч гвардейцев будут задействованы для обеспечения порядка во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Вокруг здания конгресса США будет возведен двухметровый забор жесткой конструкции, который будет стоять еще минимум 30 дней после инаугурации. Обеспечивать безопасность во время процедуры будут 6200 бойцов Национальной гвардии, заявила Баузер на брифинге.

Сторонники Трампа в среду во время протеста ворвались в здание конгресса, в котором проходило заседание по итогам президентских выборов. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.