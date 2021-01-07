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23:26   7 Января 2021
Политика

Пелоси предложила отстранить Трампа от власти как "опасного человека"

Пелоси предложила отстранить Трампа от власти как "опасного человека"

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа "опасным человеком", который не может управлять страной.

Как основание для отставки Пелоси назвала 25-ую поправку Конституции, согласно которой пост отстраненного главы государства занимает вице-президент до утверждения нового лидера. Об этом она заявила на пресс-конференции.

Согласно законодательству срок президентства Трампа истекает 20 января, но спикер призвала лишить его полномочий немедленно из-за неспособности выполнять свои функции. Для того, чтобы осуществить это предложение, необходимо, чтобы больше половины кабинета Трампа и вице-президент Майк Пенс заявили о недееспособности главы страны.

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#дональд трамп #сша #нэнси пелоси

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