Байден жестко высказался об участии Трампа в беспорядках в Вашингтоне

Действующий американский лидер Дональд Трамп спровоцировал штурм здания Конгресса США. Об этом заявил избранный президент страны Джо Байден.

Действующий американский лидер Дональд Трамп спровоцировал штурм здания Конгресса США. Об этом заявил избранный президент страны Джо Байден.

Демократ назвал участников беспорядков "внутренними террористами", а их действия "хаосом". Байден убежден, что Трамп несколько лет демонстрировал презрение к демократической системе, что и привело к событиям в Вашингтоне.

Байден также обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к штурму Капитолия и угрозам избранным представителям народа. Он также напомнил, что республиканец пытался отменить итоги выборов президента.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса, сорвав заседание, на котором должны были утвердить итоги голосования. В результате погибли четыре человека.