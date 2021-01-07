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22:41   7 Января 2021
Политика

Байден жестко высказался об участии Трампа в беспорядках в Вашингтоне

Байден жестко высказался об участии Трампа в беспорядках в Вашингтоне

Действующий американский лидер Дональд Трамп спровоцировал штурм здания Конгресса США. Об этом заявил избранный президент страны Джо Байден.

Демократ назвал участников беспорядков "внутренними террористами", а их действия "хаосом". Байден убежден, что Трамп несколько лет демонстрировал презрение к демократической системе, что и привело к событиям в Вашингтоне.

Байден также обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к штурму Капитолия и угрозам избранным представителям народа. Он также напомнил, что республиканец пытался отменить итоги выборов президента.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса, сорвав заседание, на котором должны были утвердить итоги голосования. В результате погибли четыре человека.

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